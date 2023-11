Steinmeier bittet Katar um weitere Vermittlung für Geisel-Freilassung

Doha: Bundespräsident Steinmeier hat die Führung Katars um weitere Bemühungen zur Freilassung der deutschen Geiseln aus der Hand der Terrororganisation Hamas gebeten. Steinmeier erklärte in Doha nach einem Treffen mit Emir Al Thani, er sei nach dem Gespräch sicher, dass Katar alles unternehmen werde. Aber in einer solch schwierigen Verhandlungssituation könne es dazu auch keine Garantien geben. Katar unterhält enge Kontakte zur islamistischen Hamas und nimmt eine wichtige Vermittlerrolle ein. Die Hamas plant offenbar, auch heute Geiseln freizulassen. Nach israelischen Zeitungsberichten ist eine entsprechende Namensliste an die Behörden übergeben worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 15:00 Uhr