Steinmeier bittet in Warschau um Vergebung

19.04.2023 13:00 Uhr

Warschau: Bundespräsident Steinmeier hat bei der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto um Vergebung gebeten. Steinmeier, der als erstes deutsches Staatsoberhaupt bei diesem Anlass eine Rede halten durfte, sagte, Deutsche hätten das Menschheitsverbrechen der Shoah minutiös geplant und durchgeführt. Sie hätten Jüdinnen und Juden in Warschau und Europa mit einer Grausamkeit und Unmenschlichkeit verfolgt, versklavt und ermordet, für die uns die Worte fehlen. Zugleich verwies Steinmeier auf den Krieg in der Ukraine und erklärte, dass Deutschland fest an der Seite des Landes stehe. Die Nazis hatten ab 1940 fast eine halbe Millionen polnische Juden im Stadtzentrum von Warschau zusammengepfercht. Der Aufstand der Bewohner, die Morde, Hunger und Seuchen überlebt hatten und nicht nach Treblinka deportiert wurden, begann am 19. April '43 und wurde nach etwa vier Wochen von der SS niedergeschlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2023 13:00 Uhr