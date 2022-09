Steinmeier bittet Angehörige der Opfer des Olympia-Attentats um Vergebung

Nachrichtenarchiv - 05.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei einem Festakt zum Gedenken an das Olympia-Attentat vor 50 Jahren hat Bundespräsident Steinmeier um Vergebung der damaligen Fehler deutscher Stellen gebeten. Er appellierte zudem an die Hinterbliebenen der Opfer, wieder Vertrauen zu Deutschland zu fassen. Beim Polizei-Einsatz zur Befreiung der israelischen Olympia-Teilnehmer waren neun Geiseln aus der israelischen Olympia-Delegation getötet worden. Steinmeier dankte den Repräsentanten des Staats Israel für ihre Teilnahme am gemeinsamen Gedenken. 1972 habe die Anreise einer jüdischen Mannschaft zu den Spielen im Land der Täter der Schoa großes Vertrauen bewiesen; diesem Vertrauen wurden die Gastgeber nach den Worten des Bundespräsidenten nicht gerecht. - Steinmeier erklärte auch, es müssten Antworten gefunden werden, warum die überlebenden Täter ungestraft davongekommen seien. Er sagte, die Angehörigen hätten ein Recht darauf, endlich die Wahrheit zu erfahren.

