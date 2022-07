Steinmeier bezeichnet Ukraine-Krieg als Krieg gegen die europäische Einheit

Nachrichtenarchiv - 24.07.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier fordert mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine eine geschlossene Haltung Europas. Steinmeier erklärte, der Krieg, den der russische Präsident Putin führe, sei auch ein Krieg gegen die Einheit Europas. Man dürfe sich nicht spalten und das großartige Werk eines einigen Europas nicht zerstören lassen, so der Bundespräsident. CDU-Chef Merz wies im ZDF-Sommerinterview innerparteiliche Kritik an den Russland-Sanktionen Deutschlands und der EU zurück. Merz stellt sich damit gegen den sächsischen CDU-Ministerpräsidenten Kretschmer. Dieser hatte gefordert, dass Deutschland im Krieg zwischen Russland und der Ukraine vermitteln und erwirken solle, dass der Krieg eingefroren werde. Merz sagte, das sei nicht die Meinung der Union.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2022 20:00 Uhr