Steinmeier betont Unterstützung der Ukraine am 3. Jahrestag des Beginns des Kriegs

Berlin: Zum dritten Jahrestag des Beginns des Ukraine-Kriegs hat Bundespräsident Steinmeier die anhaltende Unterstützung Deutschlands für Kiew bekräftigt. Man stehe fest an der Seite der Ukraine - mit humanitärer Hilfe, dem Schutz für Flüchtlinge und mit militärischer Unterstützung, sagte Steinmeier in einer Videobotschaft. Man werde sich nicht zurückziehen, solange der Krieg andauert. Heute nimmt der Bundespräsident an einer Videoschalte mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und weiteren Staats- und Regierungschefs teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 06:00 Uhr