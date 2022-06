Steinmeier betont Notwendigkeit von starken öffentlich-rechtlichen Sendern

Zahl der Geburten in Bayern steigt

Fürth: In Bayern sind im vergangenen Jahr so viele Babys geboren worden wie seit 30 Jahren nicht mehr. Mit mehr als 134.300 Neugeborenen liegt das Plus im Vergleich zum Vorjahr bei 4,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Fürth mitteilte. Besonders hoch fiel das Geburtenplus in den Landkreisen Dingolfing-Landau und Pfaffenhofen an der Ilm aus. Allerdings starben im Freistaat 2021 mehr Menschen als geboren wurden. Durch Zuzug aus anderen Bundesländern und dem Ausland ist die Bevölkerung in Bayern trotzdem leicht gewachsen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2022 12:45 Uhr