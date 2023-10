Steinmeier betont Israels Selbstverteidigungsrecht

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat auf der Solidaritätskundgebung für Israel das Selbstverteidigungsrecht des Landes betont. Steinmeier sagte in seiner Rede vor tausenden Menschen am Brandenburger Tor, seit dem 7. Oktober sei nichts mehr wie es war. Noch nie seit dem Ende der Schoah seien durch einen Angriff so viele Jüdinnen und Juden ermordet worden. Zugleich erklärte Steinmeier, dass der Terror auch Menschen im Gazastreifen treffe. Es sei die Hamas, die Gaza in einen zerstörerischen, militärischen Krieg geführt habe. Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, warnte bei der Kundgebung vor einer Ausbreitung des Terrors in Nahost auf Deutschland. Nachdrücklich verteidigte Prosor das Vorgehen der Armee gegen die Hamas. Wörtlich erklärte der israelische Botschafter: "Wir müssen jetzt im Gazastreifen die gesamte Infrastruktur des Terrors beseitigen - und wenn wir das tun, möchte ich wirklich kein "Ja, aber" mehr hören."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 17:00 Uhr