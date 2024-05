Steinmeier besucht DFB-Auswahl

Blankenhain: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erwartet an ihrem vierten Tag im Trainingslager im Weimarer Land am Nachmittag Bundespräsident Steinmeier als Gast. Er will dort mit Bundestrainer Nagelsmann und den Spielern in ihrem Quartier vor der Heim-EM sprechen. Mit dem Bundespräsidenten wolle man sich gemeinsam auf das Turnier einstimmen, sagte Nagelsmann. Alle haben nach seinen Worten das gleiche Ziel - nämlich das Finale am 14. Juli im Berliner Olympiastadion. Besuche von führenden Politikern haben bei der DFB-Auswahl Tradition. Die frühere Bundeskanzlerin Merkel war auch regelmäßig vor großen Turnieren bei der Mannschaft zu Gast.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 12:00 Uhr