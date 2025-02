Steinmeier beklagt Debattenkultur in Deutschland

Dresden: Bundespräsident Steinmeier hat die derzeitige Debattenkultur in Deutschland beklagt. Beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Studienstiftung des Deutschen Volkes in Dresden sprach Steinmeier laut Redemanuskript von einer - so wörtlich - "Verengung". Für die eigene Überzeugung zu streiten und andere Meinungen zuzulassen - dies sei an den Hochschulen und im Land insgesamt leider an vielen Stellen verloren gegangen. Ihm bereite das Sorge, so der Bundespräsident. Denn von Kontroversen lebe nicht nur die Wissenschaft, sondern unsere Demokratie. Steinmeier ist Schirmherr der Studienstiftung, die als größtes Begabtenförderungswerk hierzulande derzeit knapp 14.000 Studierende und 1.300 Promovierende unterstützt.

