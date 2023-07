Steinmeier beginnt Besuch im Ahrtal

Meldungsarchiv - 09.07.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bad Neuenahr: Bundespräsident Steinmeier macht sich heute ein Bild vom Wiederaufbau im Bereich Tourismus und Gastronomie im Ahrtal. Anlass ist der kurz bevorstehende zweite Jahrestag der Flutkatastrophe. Das Staatsoberhaupt übernachtete in einem über 800 Jahre alten Gasthof, der bei der Überschwemmung schwer beschädigt und erst in diesem Frühjahr wieder eröffnet worden war. Vorgesehen sind Gespräche mit Wirten und Winzern sowie eine Wanderung. Am 14. Juli 2021 waren im Ahrtal 135 Menschen ums Leben gekommen und Sachschäden in Milliardenhöhe entstanden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2023 13:00 Uhr