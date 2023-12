Steinmeier appelliert zu Weihnachten zu mehr Mut und Miteinander

Berlin: Zu Mut und Zuversicht trotz aller Krisen und Konflikte in der Welt haben an Weihnachten Vertreter von Kirchen und Staat aufgerufen. Bundespräsident Steinmeier ermutigte in seiner Weihnachtsansprache dazu, auf die Demokratie zu vertrauen. Wut und Verachtung dürfe nicht der Weg sein, so Steinmeier. An den besonderen Weihnachtsmut appellierte auch die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs. Trotz aller Ängste und Krisen gebe es Engel, mit und ohne Flügel, die in diesen Zeiten Schutz und Geborgenheit gäben, so Fehrs. - Der Münchner Kardinal Marx rief in seiner Weihnachtsbotschaft zu nachhaltigem Frieden auf - dazu müsse man Gewalt und Krieg überwinden, so der Erzbischof von München und Freising.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2023 17:30 Uhr