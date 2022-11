Steinmeier äußert sich skeptisch über Erfolgsaussichten der Weltklimakonferenz

Nachrichtenarchiv - 05.11.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seoul: Bundespräsident Steinmeier hat sich skeptisch über die Erfolgsaussichten der bevorstehenden Klimakonferenz in Ägypten geäußert. Die Welt trete gerade in eine neue Periode des Konflikts, wenn nicht sogar der Konfrontation ein, sagte Steinmeier während seines Südkorea-Besuchs. Da sei es schwer vorstellbar, dass in solch einer Zeit Staaten wie Russland oder China eine konstruktive Rolle während und nach der Konferenz spielen werden. Auch sei der Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität nicht einfach, wo Deutschland doch gerade viel Geld ausgebe, um die Stabilität in Europa zu wahren und die Ukraine zu unterstützen. Steinmeier rief dazu auf, den Schwung beim Kampf gegen den Klimawandel dennoch beizuhalten und den Weg zur Klimaneutralität zu beschleunigen.

