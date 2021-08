Steigende Coronazahlen in Bayern führen zu schärferen Regeln

Letzte Bundespolizisten sind zurück aus Afghanistan

Berlin: Die letzten Bundespolizisten sind am Vormittag von ihrem Einsatz in Afghanistan nach Berlin zurückgekehrt. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, waren neun von ihnen bis zum Ende der Evakuierungsmission am Flughafen Kabul eingesetzt. Dort hätten sie neben der Sicherung der Botschaftsmitarbeiter auch die Ausreise deutscher Ortskräfte und gefährdeter Menschen unterstützt. Bundesinnenminister Seehofer dankte den Polizisten, die am Flughafen von leitenden Beamten seines Hauses empfangen wurden. Wörtlich sagte der Minister. "Sie haben unter Einsatz ihres Lebens einen gefährlichen und für unser Land sehr wichtigen Dienst getan." Auch für die Bundeswehr ist der Einsatz in Afghanistan beendet. Die letzte Maschine mit ausgeflogenen Bundesbürgern und afghanischen Ortskräften landete nach Mitternacht auf dem Frankfurter Flughafen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 12:00 Uhr