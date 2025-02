Stefan Leitl ist neuer Trainer von Hertha BSC

Der 47-Jährige tritt beim kriselnden Zweitligisten die Nachfolge von Cristian Fiél an, von dem sich die Berliner nach vier Niederlagen in Serie getrennt hatten. Leitl, der die Spielvereinigung Greuther Fürth 2021 überraschend in die Bundesliga geführt und zuletzt Hannover 96 betreut hatte, unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2025 19:15 Uhr