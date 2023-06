Stefan Danziger gewinnt Passauer Scharfrichterbeil

Kurzmeldung ein/ausklappen Li und Söder reden über chinesisch-bayerische Wirtschaftsbeziehungen

München: Zum Abschluss seiner Deutschlandreise hat sich Chinas Premierminister Li mit Bayerns Ministerpräsidenten Söder getroffen. Beim Abendessen in der Münchner Residenz ging es um die bayerisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. China gehört nach den USA und Österreich zu den wichtigsten Exportländern des Freistaats. Vor dem Empfang betonte Söder, er werde auch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ansprechen. Heute will die Delegation aus Peking die Dax-Konzerne Siemens und BMW besuchen. Nach Angaben aus bayerischen Regierungskreisen ging die Initiative für den Zwischenstopp in München von der chinesischen Seite aus. Vor dem Besuch in Bayern hatte Li gestern Bundeskanzler Scholz in Berlin getroffen

