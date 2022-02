Staus sind fast wieder auf Vor-Corona-Niveau

Nachrichtenarchiv - 03.02.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auf den Autobahnen in Deutschland haben Verkehrsteilnehmende im vergangenen Jahr wieder häufiger im Stau gestanden - und zwar fast so oft wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Das hat der ADAC ermittelt. Auch die Länge und die Dauer der Staus hat wieder zugenommen. Vor allem im August stand der Verkehr auf den Autobahnen häufig still. Die meisten Staus gab es 2021 in Nordrhein-Westfalen. Bayern liegt dahinter auf Rang zwei vor Baden-Württemberg. Der ADAC rechnet damit, dass sich im Laufe des Jahres die Lage auf den Straßen weiter normalisiert, und es damit wieder zu mehr Staus kommt als in den vergangenen beiden Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2022 07:00 Uhr