Staus auf deutschen Autobahnen reichen 21-mal um die Erde

München: Auto- und Lkw-Fahrer sind im vergangenen Jahr auf deutschen Autobahnen fast 450.000 Stunden im Stau gestanden - fünf Prozent länger als noch 2023. Diese Zahlen nennt der ADAC in seiner jährlichen Staubilanz. Gestiegen ist auch die Gesamtlänge der Staus. Innerhalb eines Jahres summierten sie sich auf fast 860.000 Kilometer - das wäre mehr als 21 mal um die Erde. Der ADAC begründet die Entwicklung zum einen mit mehr Fahrzeugen auf den Autobahnen, zum anderen mit der Vielzahl an Baustellen. Besonders häufig standen die Verkehrsteilnehmer in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg im Stau. Stau-anfälligste Tage sind demnach Mittwoch und Donnerstag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2025 01:00 Uhr