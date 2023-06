Staudamm bei Cherson ist offenbar schwer beschädigt

Meldungsarchiv - 06.06.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Cherson: Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist der Kachowka-Staudamm am Fluss Dnipro in der Südukraine schwer beschädigt worden. Beide Seiten machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj rief den Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Das Ausmaß der Zerstörung, die Geschwindigkeit und die Menge des Wassers sowie die möglichen Überschwemmungsgebiete würden derzeit geklärt, teilte das ukrainische Miliär mit. Das Innenministerium forderte die Bevölkerung in mehreren Ortschaften entlang des Flusses auf, die Gegend zu verlassen. Der Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka und der gleichnamige Stausee liegen etwa 85 Kilometer stromaufwärts von der Stadt Cherson entfernt. Der See versorgt auch das Atomkraftwerk Saporischschja mit Wasser. Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass besteht keine unmittelbare Gefahr für das AKW.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2023 08:00 Uhr