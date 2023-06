Staudamm bei Cherson in der Ukraine ist offenbar gesprengt worden

Kurzmeldung ein/ausklappen Hunderte Mitglieder der Grünen kritisieren Asylkurs von Partei und Bundesministern

Berlin: Mehrere hundert Mitglieder der Grünen haben den Kurs ihrer Parteiführung und Bundesminister in der Asylpolitik kritisiert. In einem Brief bezeichnen sie die Pläne zur EU-Asylreform als Abschottung und Abschreckung. Der "Spiegel" berichtet über das Schreiben, das 730 Parteimitglieder unterzeichnet haben. Sie werfen der Bundesregierung vor, ihre Verhandlungsposition in Brüssel sei nicht gedeckt durch den Koalitionsvertrag. Als Kritikpunkte nennen sie etwa die Ausweitung sicherer Drittstaaten, schlechteren Rechtsschutz und verpflichtende Grenzverfahren in Haftlagern. Sie formulieren die Erwartung an Bundesminister, Partei- und Fraktionsspitze, dass diese nicht dazu beitragen dürften, Populismus in Gesetzesform zu gießen. Bei den Verhandlungen der EU-Innenminister übermorgen geht es darum, ob es Vorprüfungen von Asylanträgen an den EU-Außengrenzen geben soll. Die Bundesregierung zeigt sich dafür offen, will aber Minderjährige und Familien mit Kindern davon ausnehmen.

