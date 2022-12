Statistik belegt Besuchereinbruch in Kinos und Museen 2020

Nachrichtenarchiv - 15.12.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Durch die pandemiebedingten Schließungen und Beschränkungen im ersten Corona-Jahr haben Kultureinrichtungen in Deutschland teils dramatische Einbußen erlebt - das belegen jetzt Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach gingen 2020 so wenige Menschen ins Kino wie noch nie seit Beginn der Zählung vor 20 Jahren: Insgesamt verzeichneten die Betreiber rund zwei Drittel weniger Besucher als 2019. Ähnlich sieht es bei den Museen aus. In den Theatern war der Rückgang etwas geringer - was unter anderem an einer anderen Zählweise liegt. Den Statistikern zufolge gibt es für 2021 noch keine vollständigen Daten; bei den Kinos deutet sich aber eine leichte Erholung an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2022 13:00 Uhr