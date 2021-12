Stationärer Einzelhandel in Bayern zeigt sich vom Weihnachtsgeschäft enttäuscht

Nachrichtenarchiv - 24.12.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerischen Einzelhändler sind unzufrieden mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Eindeutiger Verlierer sei der stationäre Handel, erklärte der Sprecher des Handelsverbands Ohlmann dem BR. Auch der Heilige Abend habe hier nicht die erwartete Kundschaft gebracht. In einer ersten Bilanz sprach Ohlmann von "totaler Enttäuschung". Demnach verzeichneten die stationären Einzelhändler zweistellige Umsatzrückgänge gegenüber dem Jahr 2019, in dem es noch keine Corona-Pandemie gab. Besser lief es für den Online-Handel. Dieser sei mit plus 20 Prozent durch die Decke geschossen. Der Verband hatte im November und Dezember auf ein Umsatzplus von zwei Prozent gehofft, das wären gut 14 Milliarden Euro. Ob sich die Prognose bewahrheitet, zeige sich erst beim Kassensturz Ende des Jahres, betonte Ohlmann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2021 22:00 Uhr