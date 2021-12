Stationärer Einzelhandel in Bayern zeigt sich vom Weihnachtsgeschäft enttäuscht

Union will laut Brinkhaus eine konstruktive Oposition sein

Berlin: Unions-Fraktionschef Brinkhaus hat CDU und CSU im Bundestag auf eine konstruktive Oppositionsrolle eingestellt. In einem Brief an die 197 Abgeordneten schreibt Brinkhaus, die Union habe der neuen Ampel-Regierung ein in vielen Bereichen mehr als ordentlich bestelltes Feld hinterlassen. Es gebe also wenig Grund, mit gesenkten Köpfen über die Gänge des Bundestages zu gehen. Zumal die Fraktion vielfältige Lebens- und große Regierungserfahrung mitbringe. Allerdings räumt er auch ein, dass der Wahlkampf verunglückt sei. Für Brinkhaus stehen im kommenden Frühjahr schwierige Entscheidungen an: Er ist nur bis April als Fraktionschef gewählt. Der künftige CDU-Chef Merz hat offen gelassen, ob er diesen Posten selbst übernehmen will. Brinkhaus versprach einen engen Schulterschluss mit der neuen Parteispitze um Merz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.12.2021 13:45 Uhr