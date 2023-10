Stationäre Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz starten

Berlin: Die Bundespolizei hat mit stationären Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz begonnen. Sowohl in Brandenburg und Sachsen, als auch an den oberfränkischen Übergängen in Selb und Schirnding sind bereits Beamte vor Ort. Innenministerin Faeser wies darauf hin, dass auch künftig nicht rund um die Uhr jedes Fahrzeug angehalten werden soll. Die Bundespolizei könne flexibel, je nach aktueller Lage das gesamte Bündel an grenzpolizeilichen Maßnahmen einsetzen. Begründet wird der Schritt mit der Begrenzung der irregulären Migration.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 11:00 Uhr