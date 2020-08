Startschuss für Landesagentur für Energie und Klimaschutz in Regensburg

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Die Landesagentur für Energie und Klimachutz, kurz LENK, hat ihre Arbeit aufgenommen. Wie Wirtschaftsminister Aiwanger in Regensburg sagte, soll die Agentur die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in Bayern begleiten und der Energiewende im Freistaat einen Schub geben. Umweltminister Glauber fügte hinzu, dass Unternehmen oder Behörden, die CO2-neutral werden wollen, in der neuen Landesagentur Partner finden sollen, um dieses Ziel zu erreichen. 20 Mitarbeiter hat die Agentur und eine Jahresetat von rund vier Millionen Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 15:00 Uhr