Startchancenprogramm für Schulen in schwierigen Lagen stößt auch auf Kritik

Berlin: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat die Bedeutung des neuen milliardenschweren Programms zur Förderung von Schulen in schwierigen sozialen Lagen hervorgehoben. Sie sagte, das beschlossene Startchancen-Programm sei das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik. Bund und Länder geben dafür rund 20 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren aus. Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Fabricius kritisierte, dass das Geld nicht in ohnehin notwendige Sanierungs- und Instandsetzungen fließen darf. Kaputte Toiletten und tropfende Decken könnten damit also nicht repariert werden. Außerdem ändere das Programm nichts am Lehrermangel, so Fabricius. Die SPD-Vorsitzende Esken sagte dem Handelsblatt, es wäre notwendig, das Programm auf zumindest 20.000 Schulen auszuweiten. Stand jetzt profitieren rund 4000 Schulen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2024 21:00 Uhr