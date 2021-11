Start von deutschem Astronauten zur ISS erneut verschoben

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der deutsche Astronaut Matthias Maurer und seine Kollegen der nächsten ISS-Besatzung müssen sich weiter gedulden. Laut NASA kann die neue Besatzung der Internationalen Raumstation frühestens am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr unserer Zeit zur ISS aufbrechen. Zuvor müsse noch die aktuelle Besatzung zurückgeholt werden. Mit Maurer fliegt erstmals seit drei Jahren wieder ein deutscher Astronaut ins All. Auf der ISS soll der Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation in rund 400 Kilometern Höhe etwa sechs Monate lang zahlreiche Experimente durchführen und wohl auch einen Außeneinsatz absolvieren. Zuletzt war 2018 mit Alexander Gerst ein deutscher Esa-Astronaut im All gewesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2021 17:00 Uhr