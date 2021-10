Start der Koalitionsverhandlungen: Grünen-Chefin Baerbock bezieht Stellung in den "Tagesthemen"

Nachrichtenarchiv - 21.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP starten heute formelle Koalitionsverhandlungen. Dafür kommen die Vertreter der drei Parteien am Nachmittag auf dem Berliner Messegelände zusammen, um zunächst Verfahrensfragen zu klären. Die Grünen wollen sich nach den Worten ihrer Vorsitzenden Baerbock in den anstehenden Verhandlungen für ihre finanzpolitischen Vorstellungen starkmachen. Baerbock sagte in den ARD-Tagesthemen, dabei gehe es vor allem um die Finanzierung von Klimaschutz und Digitalisierung. Man müsse jetzt in die Zukunft investieren. Kritisch äußerte sich Baerbock zur Gaspipeline Norstream 2. Sie sprach sich gegen eine Betriebserlaubnis für die Ostsee-Pipeline aus. Als Grund nannte Baerbock den russischen Konzern Gazprom, der sowohl Betreiber als auch Lieferant für die Pipeline sei. Diese Doppelfunktion sei nach EU-Recht nicht erlaubt. Auf die Frage, ob sie diesen Punkt zur Bedingung für das Zustandekommen einer Ampel-Koalition machen wolle, äußerte sich Baerbock ausweichend.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.10.2021 01:00 Uhr