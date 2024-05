Start der ESA-Erdbeobachtungsmission "Earthcare" ist geglückt

Darmstadt: Die europäische Raumfahrtbehörde ESA hat nach jahrelanger Planung und Vorbereitung ihre Erdbeobachtungsmission "Earthcare" erfolgreich gestartet. Der gleichnamige Satellit wurde in der Nacht ins All befördert. Um kurz nach 1 Uhr kam im Kontrollzentrum in Darmstadt das Signal des europäisch-japanischen Satelliten an. Er soll in einer Umlaufbahn in Höhe von rund 400 Kilometern global die Wechselwirkung von Wolken, Aerosolen und Sonneneinstrahlung auf die Atmosphäre untersuchen und so bessere Klimamodelle und Wettervorhersagen möglich machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2024 11:15 Uhr