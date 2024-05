Start der Esa-Erdbeobachtungsmission "Earthcare" geglückt

Darmstadt: Der Start des Erdbeobachtungssatelliten "Earthcare" ist geglückt. Eine Rakete des US-Raumfahrtkonzerns SpaceX mit dem Orbiter an Bord hob am frühen Morgen vom kalifornischen Vandenberg ab. Später übernahm die Europäische Raumfahrtbehörde Esa die Kontrolle über die europäisch-japanische Mission. Der Satellit soll die Wechselwirkung von Wolken, Aerosolen und Sonneneinstrahlung auf die Atmosphäre untersuchen und so bessere Klimamodelle und Wettervorhersagen möglich machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2024 03:00 Uhr