Starship-Rakete kurz nach dem Start explodiert

Boca Chica: Die Starship-Riesenrakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ist explodiert. Etwa drei Minuten nach dem Start drehte sich die Rakete in der Luft und detonierte. Die größte und leistungsstärkste jemals gebaute Rakete war im US-Bundesstaat Texas zum Testflug abgehoben. Ein erster Versuch war am Montag wegen technischer Probleme wenige Minuten vor dem Start abgebrochen worden. - Mit Starship will die Raumfahrtbehörde Nasa Astronauten auf den Mond bringen. SpaceX hofft, eines Tages bis zum Mars zu kommen.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 20.04.2023 16:00 Uhr