Stars der New Yorker Met geben virtuelle Gala

New York: Stars der renommierten Metropolitan Opera haben eine virtuelle Gala gegeben. Mehr als 40 Musiker aus 15 Ländern traten zuhause auf, mit Kinderfotos, Bücherregalen und Gummibäumen im Hintergrund. Die amerikanische Sopranistin Angel Blue etwa schaltete sich aus ihrem Keller im Bundesstaat New Jersey zu. Die Bulgarin Sonja Jontschewa stand vor ihrem Kamin. Der deutsche Basssänger René Pape war in seiner Wohnung in Dresden. Die Lage wegen der Corona-Pandemie sei nicht einfach, sagte der Direktor des Opernhauses, Peter Gelb. Mit der Online-Darbietung wollte die derzeit geschlossene New Yorker Met unter anderem Spenden sammeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 06:00 Uhr