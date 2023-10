Starnberg steht weiter an der Spitze der bayerischen Einkommensskala

Fürth: In keinem anderen Landkreis haben die Menschen in Bayern ein höheres nominales Pro-Kopf-Einkommen als im Landkreis Starnberg. Das teilte das bayerische Landesamt für Statistik mit. Demnach lag das Einkommen der privaten Haushalte dort im Jahr 2021 bei durchschnittlich gut 37.500 Euro je Einwohner. Das durchschnittliche bayerische Pro-Kopf-Einkommen liegt gut 10.000 Euro darunter. Starnberg führt die Liste bereits seit Jahren an. Auf Rang zwei folgt München. Die Stadt Augsburg ist das Schlusslicht. Blickt man auf die Regierungsbezirke, haben Niederbayern und die Oberpfalz am stärksten zugelegt. Am wenigsten haben die Oberfranken zur Verfügung, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 19:00 Uhr