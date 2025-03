Starmer wirbt vor Ukraine-Konferenz für wirtschaftlichen Druck auf Putin

Großbritanniens Premier Starmer hat für heute mehrere Staats- und Regierungschefs zu einer Ukraine-Krisenkonferenz per Videoschalte eingeladen. Auch Bundeskanzler Scholz nimmt an der Besprechung teil. Vorab rief Starmer die internationalen Verbündeten dazu auf, Russland mit wirtschaftlichem Druck in Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine zu drängen. Starmer wirft Putin vor, mit seiner bisherigen Ablehnung einer Waffenruhe nur Zeit gewinnen zu wollen. Die Welt brauche Taten, keine leeren Worte oder sinnlosen Bedingungen. Gleichzeitig wirbt Starmer dafür, dass europäische Staaten eine eigene Truppe aufstellen, die einen möglichen Frieden absichern sollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.03.2025 03:00 Uhr