Starmer verspricht Ukraine Milliarden-Kredit

London: Die britische Regierung will die Ukraine mit weiteren Milliarden unterstützen. Premier Starmer hat bei einem Treffen mit Präsident Selenskyj einen Kredit in Höhe von mehr als 2,7 Milliarden Euro zugesagt. Dabei sicherte er dem Gast die unerschütterliche Unterstützung Großbritanniens zu. Selenskyj seinerseits erklärte, die Ukraine werde das Geld für die Waffenproduktion im eigenen Land verwenden - und mit Erträgen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zurückzahlen. Er dankte der britischen Regierung für die - Zitat - "großartige Unterstützung von Beginn des Krieges an" und forderte weitere Sicherheitsgarantien. Heute wollen mehr als ein Dutzend westliche Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und Nato in London über die Lage nach dem Eklat beim Treffen zwischen Selenskyj und US-Präsident Trump beraten. Auch Kanzler Scholz nimmt an den Gesprächen teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 07:00 Uhr