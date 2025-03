Starmer und Macron schlagen einmonatige Waffenruhe vor

London: Europa wird nach den Worten des britischen Premiers Starmer die Hauptverantwortung für einen möglichen Frieden in der Ukraine übernehmen. Nach dem Gipfeltreffen von 18 europäischen Spitzenpolitikern in London unterstrich Starmer, dass dabei aber die USA nicht außen vor bleiben dürften. Man werde zusammen mit Kiew einen Plan entwickeln und diesen dann auch mit Washington absprechen. In einem gemeinsamen Interview schlugen Starmer und Frankreichs Präsident Macron am Abend eine einmonatige Waffenruhe im Ukraine-Krieg vor. Bundeskanzler Scholz sagte, ohne eine Waffenruhe gebe es kaum eine Chance auf Friedensgespräche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 23:00 Uhr