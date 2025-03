Starmer ruft Ukraine-Verbündete zu Engagement auf

London: Der britische Premier Starmer hat eine weitere Krisensitzung zur Ukraine abgehalten. Zum Auftakt des virtuellen Treffens sagte er, es gehe darum, einen möglichen Frieden in der Ukraine abzusichern. Starmer betonte, die Staaten könnten nicht einfach abwarten, man müsse vorangehen. An der Videokonferenz nahmen neben Vertretern von NATO und EU rund 25 Staats- und Regierungschefs teil - vor allem von Ländern, die bereit sind, Soldaten für eine Friedenstruppe zu stellen, wenn es zu einem Waffenstillstand in der Ukraine kommen sollte. Frankreich und Großbritannien hatten bereits Pläne dazu vorgelegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 14:00 Uhr