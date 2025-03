Starmer lädt zu Ukraine-Gipfel nach London ein

London: Zwei Tage nach dem Eklat zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj beraten westliche Staats- und Regierungschefs am Nachmittag über die Folgen für die Ukraine und die Europäische Union. Gemeinsam mit Vertretern der EU-Kommission und der Nato sprechen sie in London über weitere Waffenlieferungen an Kiew. Zudem soll es um eine stärkere Zusammenarbeit der EU-Länder bei der Verteidigung gehen. Frankreichs Präsident Macron wirbt für einen gemeinsamen atomaren Schutzschirm. Unterstützung kommt vom Chef der europäischen Christdemokraten, Manfred Weber. Der CSU-Vize sagte mit Blick auf Washington, Europa sei alleine und müsse sich jetzt eigenständig bewaffnen. Der ukrainische Staatschef Selenskyj ist bereits seit gestern in London. Premier Starmer versprach ihm weitere 2,7 Milliarden Euro an Krediten, die Selenskyj in die heimische Waffenproduktion stecken will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 09:00 Uhr