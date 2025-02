Starmer fordert von USA Sicherheitsgarantien für Ukraine

London: Vor dem dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat der britische Premier Starmer die USA in die Pflicht genommen. Die neue US-Regierung müsse der Ukraine mit soliden Sicherheitsgarantien zur Seite stehen. Deren Präsident Trump hatte das zuletzt verneint. Gleichzeitig fordert er Zugriff auf ukrainische Rohstoffe, um die Milliarden an US-Hilfen zu kompensieren. Der ukrainische Präsident Selenskyj will heute in einer Pressekonferenz Bilanz nach drei Jahren Krieg ziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 08:00 Uhr