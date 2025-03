Starmer fordert mit Blick auf Ukraine mehr Druck auf Russland

London: Nach einem virtuellen Treffen mit Ukraine-Verbündeten hat der britische Premier Starmer Kremlchef Putin aufgefordert, an den Verhandlungstisch zu kommen. Das Zögern Russlands und die fortgesetzten Angriffe auf die Ukraine stünden im Widerspruch zu Putins erklärtem Wunsch nach Frieden, sagte er. Starmer kündigte an, dass die sogenannte "Koalition der Willigen" den Druck erhöhen wolle, ohne Details zu nennen. Auch über konkrete Pläne für eine internationale Friedenstruppe in der Ukraine sagte er nichts. Am Donnerstag soll es zu diesem Thema ein weiteres Treffen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 15:00 Uhr