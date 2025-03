Starmer eröffnet Krisenkonferenz zum Ukraine-Krieg

London: Der britische Premierminister Starmer hat die Verbündeten der Ukraine heute zu einer weiteren Krisenkonferenz eingeladen. Bei dem virtuellen Treffen soll es um die Unterstützung einer möglichen Waffenruhe gehen, die die USA mit der Ukraine vereinbart haben. Auch Bundeskanzler Scholz nimmt an der Besprechung teil. Vorab rief Starmer die internationalen Verbündeten dazu auf, Russland mit wirtschaftlichem Druck in Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine zu drängen. Starmer wirft Putin vor, mit seiner bisherigen Ablehnung einer Waffenruhe nur Zeit gewinnen zu wollen. Die Welt brauche Taten, keine leeren Worte oder sinnlosen Bedingungen. Gleichzeitig wirbt Starmer dafür, dass europäische Staaten eine eigene Truppe aufstellen, die einen möglichen Frieden absichern sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 12:00 Uhr