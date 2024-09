"Starliner"-Kapsel ist ohne Probleme zur Erde zurückgekehrt

Cape Canaveral: Das Raumschiff "Starliner" ist nach drei Monaten zur Erde zurückgekehrt. Die vom US-Konzern Boeing gefertigte Kapsel hatte kurz nach Mitternacht deutscher Zeit ohne Besatzung an Bord von der Internationalen Raumstation abgedockt. Nach rund sechs Stunden setzte der "Starliner" in der Wüste des US-Bundesstaats New Mexico auf. Eigentlich hätten zwei US-Astronauten mit dem Raumschiff zurück zur Erde fliegen sollen - und zwar schon vor drei Monaten. Es gab jedoch immer wieder technische Probleme. Wegen Sicherheitsbedenken entschied die NASA, die beiden Astronauten weiter auf der ISS zu lassen. Eigentlich sollten sie nur acht Tage dort bleiben, nun dürften es acht Monate werden.

