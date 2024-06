"Starliner" dockt nach technischen Problemen an ISS an

Cape Canaveral: Der "Starliner" hat an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Allerdings hatte das Raumfahrzeug erneut mit technischen Problemen zu kämpfen. Wegen Schwierigkeiten am Triebwerk klappte das Andockmanöver erst im zweiten Anlauf. Bereits vor dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida waren neue Helium-Lecks aufgetreten. Die Nasa teilte mit, diese würden beobachtet; der "Starliner" sei aber stabil. Das von Boeing entwickelte Raumfahrzeug war am Mittwoch nach jahrelangen Verzögerungen erstmals zu einem bemannten Testflug aufgebrochen. An Bord waren zwei Astronauten, die mehrere Tage auf der ISS verbringen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 08:00 Uhr