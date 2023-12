Starkregen und Tauwetter führen zu Hochwasser in Bayern

München: Tauwetter und Regen erhöhen vielerorts in Bayern die Hochwassergefahr. Mehrere Straßen und Unterführungen mussten laut Polizei bereits gesperrt werden. Der Hochwasserwarndienst meldet für zahlreiche Landkreise einen Anstieg der Pegelstände. Im unterfränkischen Landkreis Haßberge etwa sorgten starke Regenfälle für zahlreiche Einsätze. In Ebern und Untermerzbach mussten Steine von mehreren Straßen beseitigt werden, nachdem diese wegen des Regens auf die Fahrbahn gespült worden waren. Im Landkreis Donau-Ries wurde in der Früh eine Autofahrerin zwischen Kölburg und Itzing von den Wassermassen überrascht. Wie die Polizei mitteilte, stand die Frau etwa hüfttief mit ihrem Fahrzeug im Wasser. Sie blieb unverletzt, am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 20000 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 16:00 Uhr