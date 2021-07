Starkregen sorgt in Teilen von NRW für angespannte Lage

Nachrichtenarchiv - 14.07.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die Hochwasserlage in Nordrhein-Westfalen spitzt sich immer mehr zu. Nach neuem Starkregen sprach NRW-Innenminister Reul von einer außerordentlich schwierigen Situation. In Altena im Sauerland ist am Abend ein Feuerwehrmann im Einsatz ertrunken. In Düsseldorf mussten Anwohner eines ganzen Stadtteils wegen einer drohenden Überschwemmung ihre Wohnungen verlassen. In Hagen wurde ein Altenheim komplett evakuiert. In einem Einkaufszentrum in Würselen bei Aachen hielt das Dach eines Geschäfts den Wassermassen nicht stand. Auf zahlreichen Zugstrecken wurde der Verkehr eingestellt. Die Deutsche Bahn riet ihren Kunden, Reisen von und nach NRW auf die kommenden Tage zu verschieben. Auch in Rheinland-Pfalz verschärft sich die Lage nach neuen Regenfällen. Der Kreis Vulkaneifel hat den Katastrophenfall ausgerufen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.07.2021 22:15 Uhr