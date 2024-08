Starkregen sorgt für Unfallserie auf A8

München: Auf der A8 in Oberbayern hat sich am Nachmittag eine Unfall-Serie ereignet. Grund war laut Polizei Starkregen. Zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Sulzemoos westlich von München kam es demnach zu einer Art Kettenreaktion. Mindestens 15 Menschen seien verletzt worden. Die Autobahn in Richtung München war zeitweise komplett gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 00:00 Uhr