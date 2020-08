Starkregen sorgt für Überflutungen im Süden Bayerns

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Starke und anhaltende Regenfälle haben vor allem im Süden Bayerns zu Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen geführt. Die viel befahrene A8 zwischen Salzburg und München war in Höhe Frasdorf stundenlang komplett gesperrt. Es kommt nach wie vor zu Behinderungen. Der Aubach war über die Ufer getreten, auf der Fahrbahn stand das Wasser stellenweise hüfthoch. Allein im Raum Rosenheim musste die Feuerwehr zu rund 350 Einsätzen ausrücken. Wegen Aquaplanings gab es zahlreiche Unfälle, außerdem mussten Keller leergepumpt werden. In Anger im Berchtesgadener Land sind vier Häuser bei einem Hangrutsch zum Teil schwer beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Im Jenbachtal evakuierten Einsatzkräfte ein Jugendcamp. Zwölf Kinder wurden in Sicherheit gebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 12:00 Uhr