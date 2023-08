Starkregen sorgt für Probleme im Verkehr

Nürnberg: Starkregen sorgt in weiten Teilen Bayerns für erhebliche Behinderungen im Schienen- und Straßenverkehr. In Nürnberg sind viele Straßen überflutet. Der Wasserpegel stieg zum Teil derart schnell, dass die Auto-Insassen ihren Wagen fluchtartig verlassen mussten. Helfer holten eingeschlossene Autofahrer aus den Fluten. Auf mehreren Trambahnlinien in Nürnberg kommt es zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen. Auch im Fernverkehr der Bahn sorgen die Unwetter für Verspätungen und Zugausfälle. So wurden ICE und EC-Züge zwischen Stuttgart und Augsburg umgeleitet. Sie hielten nicht in Ulm und Günzburg. Die Unwetter sollen bis in die Nacht andauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 22:00 Uhr