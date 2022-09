Starkregen in der Oberpfalz sorgt für überschwemmte Straßen

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schwandorf: Heftige Regenfälle haben in der Oberpfalz für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Innerhalb von 90 Minuten mussten die Rettungskräfte mehr als 30 Mal ausrücken. Besonders betroffen war der Landkreis Cham. In Schwandorf schlug ein Blitz in einen Dachstuhl ein und richtete einen Schaden von etwa 100.000 Euro an. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2022 22:15 Uhr