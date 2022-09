Starkregen in der Oberpfalz setzt Straßen und Keller unter Wasser

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schwandorf: In der Oberpfalz hat am Abend starker Regen Straßen überschwemmt und Keller unter Wasser gesetzt. Das Polizeipräsidium in Schwandorf zählte nach eigenen Angaben innerhalb von eineinhalb Stunden 35 Einsätze der Rettungskräfte. Betroffen war vor allem der Landkreis Cham. In Schwandorf schlug ein Blitz in einen Dachstuhl ein. Den Schaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2022 01:00 Uhr