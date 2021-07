Starkregen führt auch in Österreich zu Hochwasser

Nachrichtenarchiv - 18.07.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Sintflutartige Regenfälle haben auch in Österreich für Überschwemmungen gesorgt. In Salzburg, Tirol und der Bundeshauptstadt Wien waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. In der Ortschaft Hallein wurde die Altstadt zum Teil überflutet. Bewohner, die in ihren Häusern eingeschlossen wurden, mussten mit Hilfe von Booten oder Lastwagen gerettet werden, wie die Behörden mitteilten. In Kufstein an der Grenze zu Deutschland wurden die Menschen aufgefordert, Gebäude nicht zu verlassen und sich in höhere Stockwerke zurückzuziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2021 07:00 Uhr